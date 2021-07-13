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Вторник, 13 июля 2021, 08:36 мск

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Союз потребителей России предупредил о подорожании «абсолютно всех» продуктов

В ближайшее время в России может вырасти стоимость продуктов питания. Сезонное снижение цен будет кратковременным, а затем подорожают все категории продовольствия. Такое мнение высказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По словам эксперта, подорожать этой осенью может абсолютно все. Пока сезонные продукты растут в цене, но скоро ситуация должна измениться в лучшую для покупателя сторону. Впрочем, это понижение стоимости будет «в коротком моменте», а год к году такие продукты все равно будут дорожать.

«Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», – сказал Шелищ в беседе с «Вечерней Москвой».

К таким продуктам эксперт отнес крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб. По его словам, чтобы решить проблему, необходимо увеличивать предложение, только так можно снизить цены. «Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока не особо справляемся», – добавил глава Союза потребителей.

По данным Росстата на конец мая, производители продуктов питания в России с начала года подняли цены на 6,4%. За пандемийный год цены выросли на 16%. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обвинил в жадности отдельных производителей продуктов и торговые сети, которые необоснованно повышают цены на социально значимые товары. По его словам, одной из причин роста цен на продовольствие в стране стала «жадность отдельных производителей и торговых сетей».

Москва, Зоя Осколкова

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