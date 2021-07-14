В России вырастут цены на соль из-за нехватки вагонов

Производители соли предупредили о риске резкого подорожания своей продукции из-за дефицита полувагонов. Операторы обеспечивают лишь половину потребностей компаний. При этом стоимость перевозок растет.

О проблемах с транспортом сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. В письме к главе Минтранса Виталию Савельеву он попросил содействовать в разрешении ситуации с дефицитом полувагонов для соледобывающих предприятий, пишет «Коммерсант».

На конец марта 2021 года на железнодорожной сети было 577,73 тысячи полувагонов при потребности рынка в 430-450 тысяч единиц. Однако за последние три месяца ставки на предоставление подвижного состава выросли на 40%, а собственники и операторы резко сократили предложение свободного под загрузку парка.

Соледобывающим компаниям гарантировали поставку вагонов в количестве почти в два раза меньше потребности. Это уже привело к остановке некоторых площадок и угрожает исполнению обязательств перед контрагентами, в том числе есть риски срыва поставок соли пищевым предприятиям. Значительный рост ставок на полувагоны «однозначно приведет» к подорожанию соли для потребителей, так как логистика занимает существенную долю в себестоимости соли.

В оренбургской «Руссоли» подтвердили, что дефицит полувагонов наблюдается. При потребности около 4,5 тысячи полувагонов в месяц собственники гарантируют не более 2,5 тысячи единиц. «Крымский солепромысел» перевел часть отгрузок на автомобильный транспорт, который обходится дороже. Пока компания цены не поднимала, но часть дополнительных расходов вскоре ляжет на потребителей.

В «Руспродсоюзе» считают, что сложившаяся ситуация не обоснована рыночными факторами, а вызвана «скоординированными действиями» собственников и операторов для увеличения доходности своего бизнеса.

В свою очередь в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) назвали несколько причин сокращения числа полувагонов. Спрос на них существенно снизился в 2019-2020 годах из-за уменьшения объемов погрузки и падения цен на уголь, рекордного выпуска новых вагонов и пандемии. В результате операторы направили часть парка в отстой и сократили ремонтные работы. В ближайшее время на рынок может вернуться до 20 тысяч полувагонов, что позволит сбалансировать обеспечение погрузки, заверили в союзе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.07.21

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