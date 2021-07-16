Цены на бананы в России достигли пятилетнего максимума

В российских магазинах резко подорожали бананы, которые россияне покупают так же часто, как картофель. Их стоимость достигла максимума за последние пять лет. По словам экспертов, цены на бананы растут из-за ослабления рубля и проблем с логистикой.

Согласно данным Росстата, бананы начали резко дорожать в феврале: тогда цена 1 кг выросла до 86,7 руб., что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше значений февраля 2020-го, пишет РБК. Пика цены достигли в апреле – 89,3 руб. за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 руб. При этом в первый летний месяц бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Самая высокая цена была зафиксирована в марте 2015 года – 96,2 руб.

Россия закупает бананы в странах Южной Америки – в Коста-Рике, Колумбии и Гватемале. 96% импорта в прошлом году пришлось на Эквадор, который является крупнейшим мировым поставщиком, его доля в мировых поставках превышает 18%. РФ находится на третьем месте по объему ввоза бананов, после США и Китая.

Пандемия привела к сбою в поставках, что отразилось на стоимости продукции для конечного покупателя. В России бананы, по данным IndexBox, подорожали существенно – в полтора раза в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

По словам аналитиков, поставщики Эквадора, несмотря на многочисленные сложности внутри страны, цены не повышали. Ввозная стоимость бананов в долларах осталась на уровне прошлых лет, повышение цен – результат спекуляций посредников, продающих их в России.

Кроме того, ключевую роль играет курс рубля, причем динамика цен несколько запаздывает относительно изменений курса валюты: для реализации остатков уже ввезенной продукции и пересогласования договоров с учетом новых цен уходит примерно 2-3 месяца. Дополнительно на стоимость влияет пандемия, так как импортерам приходится нести дополнительные затраты на соблюдение повышенных санитарных мер.

Среди россиян бананы также востребованы, как картофель. Российские потребители покупают их даже чаще моркови и на том же уровне, что и апельсины. Бананы с яблоками и цитрусовыми входят в тройку самых востребованных фруктов, на долю которых приходится около 70% всего потребления в России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.07.21

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