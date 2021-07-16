Казахстан вышел на третье место в мире по добыче криптовалюты

Китай существенно сократил объемы добычи криптовалюты из-за ограничений, введенных властями. Благодаря этому на третье место в мире по этому показателю вышел Казахстан.

На КНР пришлось менее половины мощности (46%), используемой для добычи криптовалюты. Менее двух лет назад доля Китая составляла 75,5%. Несмотря на это страна остается лидером на крипторынке.

На втором месте в мире находятся США (рост с 4,1 до 16,8%).

Казахстан увеличил мощности почти в шесть раз – с 1,4 до 8,2%. В стране есть более 22 гигаватт электроэнергии, большая часть которой поступает от угольных и газовых станций.

Россия и Иран занимают четвертую (6,8%) и пятую (4,6%) позиции соответственно.

Ранее Государственная электросетевая корпорация Китая уведомила все регионы страны о необходимости полного прекращения добычи криптовалют. Четыре провинции КНР полностью запретили майнинг цифровых денег. Под давлением властей китайские майнеры переезжают в США, Россию и Казахстан.

Астана, Зоя Осколкова

Астана. Другие новости 16.07.21

Ущерб от коррупции в России вырос до 27 млрд рублей. / Собянин разрешил ресторанам работать по ночам. / Предприятия в Хакасии получат паспорта коллективного иммунитета. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»