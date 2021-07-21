Расходы на подготовку к школе в России выросли на 13%

Траты россиян на подготовку ребенка к школе за год выросли на 13% и составили 12,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные аналитическим ресурсом «Чек Индекс» от «Платформы ОФД».

Аналитики изучили данные продаж с 1 по 15 июля 2021-го и 2020 годов по всей России. В минимальный школьный набор вошли канцелярские принадлежности и ученическая форма, передает РБК.

Карандаши, ручки, пеналы, дневники, тетради, альбомы и прочие канцелярские принадлежности обходятся родителям дороже на 6%, чем годом ранее. В школьную форму включили также рюкзак, одежду и обувь (туфли, кроссовки). Рост цен на отдельные группы товаров составил до 22%.

«Если брать этот список товаров в качестве условного минимального набора для школы (без учета иных трат на повседневную одежду и принадлежности), средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 руб., что на 13% выше, чем в прошлом году», – заключили аналитики.

Напомним, в этом году на поддержку родителей школьников власти направят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Прием заявлений на выплату начался 15 июля и продлится до 1 ноября. Мерой господдержки планируется охватить около 20 млн детей.

Москва, Зоя Осколкова

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