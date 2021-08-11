В августе стоимость товаров и услуг в России вырастет на 6,4%

Аналитики спрогнозировали рост стоимости услуг и товаров в России на 6,4%. Сезонное снижение цен на продукты питания не изменит ситуацию. Также влияют на инфляцию действующие ограничения в сфере международного туризма. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным Росстата, годовая инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряется с прошлого года. Так в июне темпы роста цен подскочили до максимума с 2016 года – 6,5%. В июле наметилось небольшое замедление инфляции – до 6,46%. В августе показатель снизится до 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков.

По-прежнему растут цены на непродовольственные товары и топливо, также не дадут дезинфляционным факторам проявить себя в полной мере действующие ограничения на международный туризм. Россияне тратят деньги не за рубежом, а на отечественных курортах, что является фактором в пользу роста внутренних цен.

По мнению старшего экономиста «ВТБ Капитала» Александра Исакова, в пользу понижения инфляции сыграет сезонное продолжение падения цен на продовольствие и услуги в сфере гостеприимства. «Кроме того, ожидаем, что следом за снижением остроты роста цен в этих сегментах уже в августе начнется нормализация ценовой конъюнктуры в проблемных сегментах непродовольственных товаров – стройматериалах и автомобилях – на фоне нормализации уровня спроса и роста предложения», – считает эксперт.

В свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не согласна с этим мнением. Она уверена, что в непродовольственном сегменте сохранится повышенная инфляция. «Этому способствуют повышенные инфляционные ожидания и обсуждавшееся в прошлые месяцы повышение цен на ряд товаров, в частности, на канцтовары», – пояснила Орлова. Она добавила, что стоимость некоторых продуктов продолжает расти, например, мяса.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что завершение активной фазы туристического сезона в России поможет нормализовать ситуацию с ценами на услуги. К тому же в российской экономике наблюдается замедление активности после возвращения на допандемийные уровни, что может охладить потребительские настроения и привести к снижению ценового давления, отметил глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Вместе с тем, инфляционная картина остается сложной – цены на непродовольственные товары остаются под негативным влиянием крайне высокой стоимости фрахта и дорогого топлива. Поэтому начала отчетливого торможения годовых темпов инфляции мы ждем лишь осенью, когда начет сказываться эффект высокой базы прошлого года», – заключил Локтюхов.

Ранее в июле Центробанк РФ повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, по итогам 2022 года – до 4-4,5% с прежних 4%.

Москва, Зоя Осколкова

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