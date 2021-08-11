«Чуть попроще и дешевле»: кондитеры меняют рецепты конфет из-за роста цен

Производители конфет вынуждены пересматривать рецепты своих изделий, чтобы избежать роста себестоимости из-за подорожания сырья. При этом розничные сети сами просят кондитеров сделать конфеты попроще и подешевле. Об этом пишет РБК.

Себестоимость выпуска кондитерских изделий в пандемию выросла примерно на 30%: подорожали не только растительные жиры, но и какао, сахар, мука, упаковка. В результате цены на некоторые конфеты со сложными начинками и несколькими конфетными массами (например, помадными, пралиновыми, фруктово-желейными) превысили среднюю цену в 350 рублей за 1 кг, тогда как для их основных покупателей приемлемыми остаются расценки в 200-300 рублей за 1 кг.

Весной кондитерам удалось договориться в ретейлерами и немного поднять стоимость изделий. Сами торговые сети неохотно идут на такие переговоры и предлагают сделать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле», у них продаются лучше всего продукты или с большими скидками, или те, которые дешевле за счет более низкой жирности.

По данным исследовательской компании GfK, до пандемии и в ее начале россияне покупали кондитерские изделия в среднем 86,6 раза в год, то сейчас покупают их реже – в среднем 82,2 раза.

В 2009-2010 годах, когда курс рубля резко упал относительно валют, на которые закупалось сырье (какао, жиры и тропические масла), производители кондитерских изделий уже пробовали упрощать рецептуру или заменять наиболее подорожавшие ингредиенты. Некоторые кондитеры пришли к выводу, что «нельзя трогать продукты, которые уже зарекомендовали себя», но можно запускать новые, более бюджетные изделия.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров считают, что более дорогие изделия, где есть шоколад, будут постепенно сниматься с производства. Россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, – сейчас около 18-20 млн человек. Такие потребители не откажутся от сладкого совсем, но будут покупать к чаю более простые и дешевые продукты, состоящие в первую очередь из сахара, например леденцы, ириски, карамель, либо перейдут на пряники или сушки.

Пока производители жиров и масел снижение спроса на свою продукцию пока не видят. Производство жиров специального назначения стабильно растет последние три года, в этом году такая тенденция сохраняется. Полноценных альтернатив специализированным жирам, например, технологически сложным эквивалентам масла какао, попросту нет, заменить их без потери вкуса и структуры конечного продукта не получится.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.08.21

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