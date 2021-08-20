Биржевая цена сжиженного газа снова заметно выросла

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) вновь пошла в рост. По данным на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость топлива по территориальному индексу Европейской части России в пятницу выросла на 2,78%, достигнув 48 493 рублей.

Надо отметить, что СУГ начали дорожать на бирже после пожара на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, который произошел 5 августа. 11 августа цена достигла рекордного уровня – 53 353 рубля. Стоимость топлива продолжала расти еще в течение несколько торговых сессий, после чего стала снижаться.

СУГ – это пропан, бутан и их смеси, которые используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей. По данным ведомства, 6 августа были выданы рекомендации компаниям по перераспределению поставок СУГ с экспорта на внутренний рынок.

Надо отметить, что в последние пару недель пользователи публикуют в соцсетях фото с АЗС, где стоимость сжиженного газа взлетела сразу на несколько рублей. О заметном росте розничных цен сообщают автовладельцы со всей России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.21

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