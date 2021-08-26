Производители молока предупредили о резком росте цен

Производители молочной продукции наблюдают резкое увеличение себестоимости и значительное падение доходности. Об этом рассказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

По его словам, 2021 год по ряду параметров станет переломным для молочной индустрии. «Доходность очень серьезно упала и в производстве и в переработке молока», – рассказал Белов «Интерфаксу».

За последний год себестоимость выросла практически на 18%. Подорожало все – корма, дизельное топливо, минеральные удобрения. «Рост стоимости белковых кормов составил 60%. Аналогичная ситуация в переработке – рост себестоимости порядка 6-8%, при этом рост цены на полке – 3,5%», – сказал Белов.

Кроме того, дополнительную нагрузку на отрасль добавят ввод маркировки, а также повышение экологических требований для предприятий. Маркировка молочной продукции была введена с 20 января 2021 года, пока участие в программе добровольное, однако с 1 июня стала обязательной маркировка сыров и мороженого, с 1 сентября вводится обязательная маркировка молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря – продукции со сроком годности 40 суток и менее.

«При выручке индустрии в 1 трлн рублей годовая валовая прибыль равна 35 млрд рублей или 3,5%. При этом с введением маркировки, экологических требований дополнительные затраты могут вырасти еще на 60 млрд рублей», – прогнозирует эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.08.21

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