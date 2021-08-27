России предрекли дефицит крупного картофеля из-за плохой погоды

Производители картофеля жалуются на урожай, подпорченный погодными условиями. Картошка в этом году уродилась мелкая, такая не пользуется спросом в магазинах. Фермеры предложили включить ее в ассортимент ритейлеров, в свою очередь торговые сети заявили, что в любой момент могут переключиться на импорт.

Дожди и засушливая погода в ряде регионов в этом сезоне грозят снижением урожая картофеля крупного размера, поставляемого в розницу, пишет «Коммерсант». При этом общий объем урожая в 2021 году увеличится. По прогнозу Минсельхоза, сбор картофеля в этом году вырастет до 7,15 млн тонн против 6,8 млн тонн годом ранее.

Ситуация с размером нового урожая картофеля обсуждалась на совещании Минпромторга и Минсельхоза с торговыми сетями и сельхозпроизводителями. По словам одного из собеседников издания, прогнозируемый урожай картофеля «давал надежду» на снижение цен, но собранные корнеплоды оказались мелкого калибра, не подходящего для поставок в сети.

В Картофельном союзе сообщили, что если обычно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в общем урожае, то в этом сезоне его доля оценивается в 50%. В результате может, как и годом ранее, сложиться повышенный спрос на крупнокалиберный картофель, что вызовет рост закупочных цен. Организация предложила ритейлерам рассмотреть возможность частичного отказа от продажи нефасованного картофеля и ввести в ассортимент упакованный мелкий российский картофель от 45 мм.

В Минсельхозе считают, что включение в ассортимент упакованного мелкокалиберного картофеля позволит увеличить сбыт продукции фермеров, сократить их издержки и сдержать цены. Торговые сети при этом готовы взять на реализацию мелкие плоды, но только при условии гарантии качества: отсутствие гнили, оговоренный уровень дефектов, округлости, влажности и пр. Впрочем, ритейлеры могут и не соглашаться на предложение производителей, а просто раньше срока перейти на импортный картофель. Обычно картошку из-за рубежа российские магазины начинают закупать в ноябре.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.08.21

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