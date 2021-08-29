Кабмин РФ утвердил новые меры для регулирования цен на сахар

Правительство России включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей», – говорится в сообщении. В момент низких цен государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд, а в случае высоких цен – продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке.

Отмечается, что формирование государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году.

Ранее в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций были включены семь видов молока, сливочное масло, а также сыры без вкусовых наполнителей.

Напомним, 1 июня закончилось действие соглашения о фиксации цен на сахар.

Отпускные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло были ограничены в декабре 2020 года после того, как президент РФ Владимир Путин обратил внимание кабмина на резкий рост цен на некоторые виды продовольствия. Позже правительство договорилось с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Соответствующие соглашения действовали до 1 апреля, а позже были продлены: по сахарному песку – до 1 июня 2021 года, а по маслу – до 1 октября 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.08.21

Хазин: бездействие Беглова раздражает Путина. / Рынок недвижимости: ожидать падения цен на жилье рано. / С начала года рост на 18%: в России продолжает дорожать авиатопливо. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»