Жителей России предупредили о рекордном росте цен на красную икру

Несмотря на резкое увеличение вылова рыбы лососевых пород в 2021 году, оно вряд ли приведет к снижению цен на красную икру. Согласно прогнозу переработчиков, к Новому году стоимость икры может рекордно подорожать. В Росрыболовстве увидели в этом «попытку спекуляции» производителей и готовятся вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) предотвратить искусственный рост цен. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации Росрыболовства на 24 августа, вылов лососевых увеличился до 474,3 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний уровень, и на 14,4% – показатель 2019 года. Свыше 427 тыс. тонн вылова приходится на Камчатку, остальное – на Хабаровский край, Сахалин, Магаданскую область и Приморье. Текущий вылов лососевых может оказаться близким к рекорду 2018 года, когда было добыто около 500 тыс. тонн красной рыбы.

Между тем источник издания в отрасли отметил, что успешная в этом году путина на Дальнем Востоке не привела к заметному снижению оптовых цен на красную икру. Он допустил, что некоторые производители придерживают поставки сырья, чтобы не допустить ценового обвала.

Как отметил глава Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») Роман Хомутов, на старте путины, 1 июня, оптовые цены на икру доходили до 5 тыс. рублей за 1 кг. К ее завершению стоимость стабилизировалась на уровне 3-3,3 тыс. рублей за 1 кг – это на 10% ниже прошлогодних значений. Однако цены в оптовом звене снова пошли в рост.

По словам Хомутова, к новогодним праздникам розничные цены на красную икру могут достигнуть рекордных уровней 2020 года. Он прогнозирует, что в опте цены поднимутся до 3,7-4 тыс.рублей за 1 кг, а в рознице – до 5-6 тыс. рублей за кило.

Собеседник издания связывает ожидаемое резкое подорожание красной икры с высоким спросом со стороны покупателей из Японии и со сложностями в логистике.

В текущем году всю мороженую икру, на которую приходится около 50% от годового объема производства, покупают или готовы покупать японские компании из-за резкого увеличения потребления этого продукта на фоне пандемии, отметил Хомутов. Бизнесмен отметил, что если японцы скупят все мороженое сырье, то цены на икру в России установят новые рекорды, побив прошлогодние.

В Росрыболовстве видят в подобных прогнозах «попытку спекуляции» производителей и обещают совместно с ФАС предотвратить искусственный рост цен.

В ведомстве заявили, что ресурсная база внутреннего рынка не предполагает дефицита красной икры. При этом в Росрыболовстве отметили, что стоимость продукта зависит от действий по всей цепочке участников рынка и «периодически предпринимаются попытки спекуляций». Вместе с ФАС Росрыболовство «принимает меры для недопущения искусственного повышения цен», подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.08.21

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