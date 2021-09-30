Ждем роста цен: в России задумались о повышении пошлин на вино, пиво и парфюмерию из ЕС

Минэкономразвития России предложило повысить пошлины на ввозимые из Евросоюза вино, пиво, парфюмерию, декоративную косметику и другие потребительские товары. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информированные источники.

В перечень товаров, на ввоз которых поднимут пошлины, могут также попасть сельскохозяйственное оборудование, холодильники и обувь.

Отмечается, что размер пошлин пока не установлен, но ставки могут повысить вплоть до запретительных.

По словам собеседника издания, такая мера может стать ответом на ограничения ЕС на импорт металлургической продукции. В 2018 году Евросоюз ввел 25-процентную пошлину на поставки стали из России сверх установленной квоты, а в июне этого года продлил эту меру до 2024 года.

По сведениям другого источника газеты, свои предложения ответных мер готовит Минпромторг. В ведомстве отметили, что такой шаг – это не санкции, подобные меры соответствуют правилам ВТО.

«У России появилось право приостановить торговые уступки для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров», – пояснил представитель Минпромторга. По его словам, такие меры могут действовать только на тот период времени, в течение которого будет сохранятся специальная защитная мера в отношении отечественной металлопродукции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.21

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