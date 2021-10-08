К концу года в России сильнее всего подорожают непродовольственные товары

Наибольший рост стоимости в России к концу года покажут непродовольственные товары. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития. Впрочем, цены подрастут почти на все, а властям придется пересматривать прогнозы инфляции на следующий год, говорят эксперты.

По данным Росстата, в сентябре текущего года инфляция в России достигла пиковых 7,4% против 6,68% месяцем ранее. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты, например, помидоры – на 24,9%, огурцы – на 17,3%, апельсины – на 12,9%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила россиян о том, что темпы роста цен в начале осени могут стать рекордными. В свою очередь Минэк ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год, подняв его до 5,8%, пишут «Известия».

К концу года наибольший рост цен будет зафиксирован в категории «непродовольственные товары» – он составит 7,2%. В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Инфляция в сфере услуг продемонстрирует более сдержанную динамику – 4,5%. Сервисы организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги – на 4,8%, следует из прогноза.

Что касается продуктов, то цены на них (без учета овощей и фруктов) к завершению 2021 года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. За год подорожание будет еще более сильным – на 7%. Вместе с тем, в Минэке полагают, что в 2022-2024 годах инфляция не превысит таргет ЦБ в 4%.

По словам экономистов, наибольший рост концу года будет наблюдаться в строительных материалах (+25% год к году), табачных изделиях (+19% г/г), мебели и автомобилях (+11% г/г). Это обусловлено несколькими факторами, среди которых увеличение выдачи ипотеки, что повлияло на удорожание стройматериалов и мебели, а также рост цен на сырье – металлы и дерево. Стоимость табачной продукции растет из-за повышения акцизов.

Эксперты считают, что общий показатель инфляции в 2021 году превысит прогноз Минэка. «Чтобы инфляция по итогам года составила 5,8% год к году, как ожидает Минэкономразвития, сезонно-скорректированные темпы роста цен в оставшиеся три месяца должны замедлиться до нуля. В последние недели складываются предпосылки для пересмотра прогноза ведомства. По нашим оценкам, рост потребительских цен по итогам года может достигнуть 7,2%», – пояснил старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

Напомним, ранее российские власти ввели предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло, подорожавшие в декабре прошлого года более чем на 70 и 23% соответственно. Кроме того, правительство установило тарифные квоты на экспорт некоторых видов зерна.

Москва, Зоя Осколкова

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