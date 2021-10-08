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Пятница, 8 октября 2021, 12:07 мск

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В России стоимость билетов в кино достигла шестилетнего рекорда

В России цены на билеты в кинотеатры выросли до максимума с 2015 года. По мнению экспертов, стоимость билетов возрастет к Новому году и будет увеличиваться в дальнейшем будущем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По итогам предыдущей недели средняя стоимость билета в кино побила почти шестилетний рекорд, обновив его до уровня в 304,8 рубля. С 30 сентября по 6 октября кинотеатры в стране посетили 5,1 млн человек. Более высокий показатель в 7,4 млн зрителей наблюдался только на прошлые новогодние праздники с 31 декабря 2020 по 6 января 2021.

Предыдущий рекорд по стоимости билета в кино зафиксировали в декабре 2015 года. В преддверии новогодних праздников – с 17 по 23 декабря – средняя цена за билет составила 309,3 рубля.

По словам экспертов, приток зрителей, следовательно, повышенный спрос и рост цен объясняются тем, что в прокат вернулись блокбастеры, выход которых был отложен из-за рисков потерять кассу в связи с закрытыми площадками в большинстве стран мира, в первую очередь США.

В Союзе кинематографистов России тенденцию подтвердили. Рост цен на билеты на 20-30% к показателям 2019 года – это попытка кинотеатров отыграть резкий спад доходов за счет снижения посещаемости. Тенденция продолжится, и самый пик – до 500 рублей за билет – придется на предстоящие новогодние праздники.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.10.21

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