Одежда в России подорожает из-за энергетического кризиса в Китае

Цены на одежду в России могут вырасти из-за энергетического кризиса в Китае. Эксперты прогнозируют подорожание на 20-40%. Об этом рассказал основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

«Энергетический кризис в Китае привел к остановкам в производстве тканей, что, в свою очередь, повысит стоимость одежды в России в 2022 году на 20-40%", – сказал эксперт РИА «Новости». Дело в том, что КНР переходит на чистую энергию, что привело к перебоям с электроснабжением. Многие заводы приостановили выпуск, в том числе замедлилось производство тканей.

Кроме того, на экономику Китая негативное влияние оказали и другие факторы. «В результате энергетического кризиса были нарушены производственные графики. Промышленность не может реализовать необходимые объемы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На это накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений. Он выражается в нехватке контейнеров и увеличении сроков поставок», – пояснил Баженов.

По прогнозам аналитиков, подорожание одежды будет краткосрочным. Тренд продлится несколько месяцев, пока не восстановятся объемы производства тканей на китайских предприятиях.

В то же время подобные кризисы стимулируют глобальный переход к осознанному потреблению. Люди будут покупать только те вещи, которые им нужны для долгосрочного пользования. «Вдумчивый подход к покупкам позволит минимизировать вред, наносимый экологии: он приведет к отказу не только от спонтанных покупок, но и от одноразовых товаров, к сокращению объемов потребления, к повторному использованию и переработке отходов», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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