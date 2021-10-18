Всё готово для транспортировки: первую нитку «Северного потока – 2» полностью заполнили газом

Первая нитка российского газопровода «Северный поток – 2» заполнена техническим газом. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, говорится в сообщении.

В Nord Stream 2 AG отметили, что первая нитка газопровода наполнена техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров. Этот объем обеспечивает необходимое давление в трубе, чтобы «в дальнейшем начать транспортировку газа», подчеркнули в компании.

Напомним, 4 октября началось заполнение газом первой ветки «Северного потока – 2» для технического тестирования. В компании-операторе проекта тогда сообщили о полном завершении пусконаладочных работ. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что запуск газопровода зависит от двух моментов – решения германских регуляторов и заявок потребителей на поставки газа.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения, соглано немецкому законодательству, займет до четырех месяцев, отмечал регулятор.

На фоне неопределенности с запуском «Северного потока – 2» биржевые цены на газ Европе практически ежедневно достигали исторических максимумов. Топливо резко дорожало из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа при ограниченных поставках СПГ и российского трубопроводного газа. «Газпром» не увеличивает закачку газа в хранилища и продажи накануне запуска «Северного потока – 2».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.10.21

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