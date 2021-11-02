Пшеница подорожала до рекордного за девять лет уровня

Стоимость мягкой озимой пшеницы рекордно выросла, превысив отметку в 8 долларов за бушель (0,027 тонны) впервые с 2012 года. Об этом свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи, которые приводит Reuters. Из-за подорожания зерна вырастут цены на продукты во всем мире, считают аналитики.

Стоимость пшеницы растет шестой месяц подряд – это самый продолжительный месячный прирост с 2007 года, при этом только за октябрь показатель увеличился на 6,5%. Импортеры продолжают наращивать закупки на фоне введения экспортных пошлин Россией и неблагоприятных погодных условий. В то же время аналитики ожидают снижения урожайности в следующем году из-за роста цен на удобрения.

Вместе с тем повысились цены и на другие виды пшеницы. Стоимость твердой красной озимой пшеницы на Чикагской бирже выросла почти на 3%, до 8,11 доллара за бушель, самого высокого уровня с мая 2014 года. Фьючерсы на продовольственную пшеницу на европейской бирже Euronext приблизились к историческому максимуму, а стоимость яровой пшеницы на Миннеаполисской зерновой бирже побила рекорд апреля 2008 года.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ранее заявила, что мировые цены на еду в сентябре выросли до рекордного уровня за 10 лет из-за неурожая и сбоев в цепочках поставок.

Ранее Financial Times сообщила, что типичный завтрак подорожал до максимального значения впервые за последние 10 лет. С 2019 года фьючерсные цены на кофе, молоко, овес, пшеницу, сахар и апельсины выросли в среднем на 63%, а летом этого года рост стоимости значительно ускорился.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.11.21

Депутат Госдумы Колесников потратил десятки миллионов «выборных» денег неизвестно на что. / Почти 120 млрд рублей: московские власти отчитались о рекордной пандемийной поддержке экономики. / Украина имеет право требовать компенсацию за потерю транзита газа – депутат Европарламента. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»