В России хотят обнулить пошлину на ввоз мяса

Министерство сельского хозяйства РФ предложило отменить импортные пошлины на замороженную говядину и свинину. Это позволит стабилизировать цены на мясо на внутреннем рынке. За год в России говядина и свинина подорожали на 7,8 и 19% соответственно.

Инициативу по сдерживанию роста стоимости мясной продукции Минсельхоз направил в Минэкономразвития 1 ноября, пишут «Известия». Ведомство предлагает освободить от уплаты пошлины поставщиков в рамках квоты на замороженную говядину и свинину – на каждый вид по 200 тысяч тонн – такова годовая потребность России в импорте этих товаров.

Ранее ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций. В результате с октября этого года импортеры говядины должны платить пошлину в размере 15%. Такие издержки увеличат ценник почти на 4% к стоимости на импорт из дальнего зарубежья. Тем временем, средние мировые цены на этот вид мяса уже выросли на 30% за год. Пошлина в 0% позволит увеличить предложение на внутреннем рынке и сдержать рост стоимости говядины и мясных продуктов с ее содержанием, указывают в Минсельхозе.

Со свининой ситуация сложилась другая. России может не хватить собственного производства из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в нескольких регионах. Пострадавшие предприятия могут сократить поставки на 200 тысяч тонн в 2022 году, предполагает министерство. Этот объем придется импортировать. Пошлина при ввозе свинины составляет 25%.

В Мясном союзе считают, что бизнес может расценить предлагаемые меры как несправедливые. Дело в том, что производители стоят стратегические планы, которые в числе прочего учитывают таможенно-тарифную политику государств. В то же время большое значение имеет социальный импульс, тем более предложенные Минсельхозом меры помогут притормозить рост цен.

По мнению экспертов, в регулировании экспортных и импортных операций максимально эффективной может стать тарифная эскалация. Власти устанавливают высокие экспортные пошлины на сырье и низкие – на готовую продукцию. Плюс низкие пошлины на импорт сырья и более высокие – на продукцию высоких переделов. Это стимулирует локальное производство.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.11.21

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