В России хотят повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

В России хотят повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. С таким предложением выступило Министерство финансов.

МРЦ на водку планируется повысить на 7,4% – до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Ранее она стоила 243 рубля. Минимальная стоимость коньяка может вырасти на 7,6%, до 480 рублей за полулитровую бутылку (сейчас – 446 рублей).

Кроме того, на 7,4% планируется повысить розничные цены на бренди и другую алкогольную продукцию из виноградного, кальвадосного, плодового, коньячного и вискового дистиллята за исключением коньяка. В этой категории МРЦ может увеличиться с 324 до 348 рублей.

Проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.21

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