российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 ноября 2021, 11:42 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В России хотят повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

В России хотят повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. С таким предложением выступило Министерство финансов.

МРЦ на водку планируется повысить на 7,4% – до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Ранее она стоила 243 рубля. Минимальная стоимость коньяка может вырасти на 7,6%, до 480 рублей за полулитровую бутылку (сейчас – 446 рублей).

Кроме того, на 7,4% планируется повысить розничные цены на бренди и другую алкогольную продукцию из виноградного, кальвадосного, плодового, коньячного и вискового дистиллята за исключением коньяка. В этой категории МРЦ может увеличиться с 324 до 348 рублей.

Проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.21

Свердловские бизнесмены получили 0,5 млрд рублей через платформу для инвестирования. / Экс-посол Украины в США удивлён, что Госдеп не желает признавать энергетический шантаж Москвы. / Производители и импортеры пива и вина столкнулись с проблемами в преддверии Нового года. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Борщевой набор в Самарской области подорожал на 120% за год

Больше выращивать и больше хранить: правительство надеется снизить цены на «борщевой набор»

«Цены выросли, Антон Германович»: министр финансов РФ попал в Госдуме в неудобное положение

«Неуклюже» и «абсолютно бездарно»: экс-кандидат в президенты РФ оценил «борьбу» правительства с ростом цен

«Создаем проблемы своими руками»: правительство РФ провоцирует дальнейший рост цен на продукты

Произвол монополий: в Госдуме назвали реальные причины подорожания «молочки»

В России хотят обнулить пошлину на ввоз мяса

Цена на авиакеросин подскочила до нового максимума

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Алкоголь, Рост цен,