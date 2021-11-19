Бензин может подорожать из-за сервиса «Яндекс.Заправки»

Цены на автомобильное топливо могут вырасти на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки». Об этом сообщили в Российском и Независимом топливных союзах. Компания заявила о повышении тарифов на использование приложения на треть. В Федеральной антимонопольной службе следят за ситуацией и готовы принять меры в случае выявления нарушений закона.

В настоящее время к сервису «Яндекс.Заправки» подключено 8 тысяч АЗС из примерно 24 тысяч в стране, через него заправляются около 4,5 млн раз в месяц. С 1 декабря 2021 года плата за использование сервиса поднимется на 1,2%. Сейчас стоимость услуг платформы составляет 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% в зависимости от контракта, пишут «Известия».

Уведомления о повышении тарифов получили пока не все компании, а в основном небольшие заправочные сети, сообщил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По его словам, обозначенное повышение комиссии на дополнительные 1,2% на сегодня неподъемно для независимых АЗС. Заправочный бизнес и так пострадал от роста оптовых цен, нехватки зимнего дизеля, а также из-за оптово-розничного диспаритета.

«В итоге продолжить работать с приложением могут крупные компании, которые способны компенсировать убыточность своих заправочных сетей другими доходами, а независимым АЗС придется либо повышать цены, либо отказываться от работы с «Яндексом»», – заключил Аркуша.

Другие представители отрасли согласны с этим прогнозом. Из-за роста издержек бизнес будет вынужден закладывать дополнительные траты в цену отпускаемого клиентам топлива. В итоге стоимость бензина и дизеля может вырасти на долю увеличения тарифа – то есть на 1,2% уже в декабре, считают в региональном отделении «Опоры России».

«Учитывая, что многие АЗС сегодня вынуждены работать в минус, указанное увеличение оплаты в непростом положении бизнеса действительно может стать неподъемной нагрузкой», – согласен президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. Рост тарифов «Яндекса» вынудит собственников АЗС отказаться от сервиса либо компенсировать дополнительные издержки увеличением цен. Баженов считает, что обоснованность действий компании стоит проверить антимонопольщикам.

В ФАС сообщили, что в службу не поступало обращений по поводу повышения цен на использование сервиса. При этом ведомство готово принять меры реагирования, если будут допущены нарушения антимонопольного законодательства.

В свою очередь в «Яндексе» отметили, что с начала 2019 года, когда сервис только начал работать, тариф не менялся. Тогда как за это время рост объемов залитого топлива составил 1600%. Повышение цены использования сервиса необходимо, чтобы обеспечить скорость работы на больших объемах трансакций за счет улучшения серверной части во множестве дата-центров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»