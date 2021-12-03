Россияне экономят на повседневных вещах и скупают роскошь

Росстат зафиксировал потребительский бум на предметы роскоши и дорогостоящие товары в 2021 году. Россияне стали активнее покупать автомобили, часы и ювелирные украшения на фоне пандемии и инфляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мониторинг социально-экономического положения.

Так, с января по сентябрь текущего года дорогих часов было продано на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов – на 27,9% больше, ювелирных изделий – на 26,6%, автомобилей – на 24,8%.

При этом тенденция к росту покупок техники и драгоценностей прослеживается еще с прошлого года. По сравнению с 2019 годом жители России во время карантинных ограничений приобрели в полтора раза больше часов, смартфонов и компьютеров. Кроме того, более чем на треть выросли продажи автомобилей.

О наблюдающемся повышенном спросе покупателей на предметы роскоши, дорогостоящую технику и украшения ранее говорила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. При этом на повседневных товарах клиенты экономят, подчеркнула она. «Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. Такая противоречивая динамика. На то, что потребляется каждодневно, цены падают, а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то, что они привыкли считать надежным вложением», – сказала Бакальчук.

Таким образом, начинает меняться потребительская стратегия россиян – экономить на повседневных вещах и покупать дорогостоящие. По мнению экспертов, этому способствовала неопределенность пандемийного времени. Потребители мыслят быстрыми темпами удорожания, стараясь сделать дорогие покупки сейчас и, возможно, надеясь с учетом высокой инфляции выгодно продать их в будущем.

«Сейчас существует неопределенность, и рациональные ожидания могут заменяться. Это значит, что в качестве прогнозной инфляции берется в расчет сегодняшняя 10-процентная по продовольственным товарам в среднем, а не целевая четырехпроцентная, возврат к которой ЦБ России обещает в будущем. То же относится к процентным ставкам. В расчетах учитывается сегодняшняя высокая, а не рационально обоснованная низкая в соответствии со снизившейся инфляцией в будущем», – пояснил заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Москва, Зоя Осколкова

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