«Новогодний набор» в России за год подорожал почти на 20%

Аналитики подсчитали, на сколько подорожал «новогодний набор», в который входят предназначенные для создания праздничного настроения атрибуты. Оказалось, за год стоимость выросла почти на 20%.

В «Новогодний набор» входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», стоимость такого набора увеличилась на 19% и составила 4935 рублей, передает РИА «Новости».

Средний чек на покупку искусственных елей по сравнению с прошлым годом вырос на 23% до 3196 рублей, гирлянд – на 4% до 485 рублей, набора елочных шаров – на 33% до 392 рублей, новогодней звезды – на 19% до 178 рублей, мишуры – на 7% до 106 рублей, бутылки шампанского – на 8% до 465 рублей, мандаринов – на 7% до 113 рублей.

При этом спрос на товары из «новогоднего набора» традиционно подскочил в ноябре – продажи новогодней атрибутики выросли в целом на 80-90% по отношению к тому же периоду прошлого года. По словам экспертов, в этом году зафиксирован всплеск интереса россиян к покупке новогодней атрибутики. Вероятно, это связано с тем, что и продавцы, и покупатели адаптировались к изменившимся условиям торговли, значительная часть которой ушла в онлайн. Так количество покупок товаров из «новогоднего набора» в интернете выросло в три раза.

Кроме того, в прошлом году из-за карантинных ограничений и отсутствия снега россияне не так активно готовились к встрече Нового года. В этом году погода более холодная, люди почувствовали новогоднее настроение, что также сказалось на продажах.

Москва, Зоя Осколкова

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