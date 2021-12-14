Пиво может появиться в продаже на российских автозаправках

Минэнерго РФ предлагает снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях. Министерство рассчитывает, что данная мера позволит снизить операционные издержки бизнеса и улучшит показатели чистой прибыли.

Есть риск, что в начале 2022 года розничные цены на автомобильный бензин вырастут на 2 рубля за литр, то есть прибавят 4% к нынешнему уровню. В докладе «О ситуации на рынке нефтепродуктов», направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, перечислены несколько способов, как поддержать заправочный бизнес и сдержать рост цен на топливо, пишут «Известия».

Запрет на продажу спиртного на АЗС был введен в 2012 году. С тех пор несколько раз обсуждалась идея отмены ограничения. Противником этого всегда выступало Министерство здравоохранения.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова, идея торговли слабоалкогольными напитками, в частности пивом, на АЗС уже потеряла актуальность, ведь уровень алкоголизации страны ощутимо снижается. «В крупных городах у покупателей нет проблем с приобретением спиртного, появление сетей алкомаркетов и магазинов разливного пива максимально приблизило торговлю к порогу каждого дома. Стимулов покупать пиво на АЗС по дороге достаточно мало. И к тому же непонятно, почему именно в слабоалкогольной продукции видят какую-то панацею для АЗС: товар не дефицитный и не такой высокомаржинальный», – отметил эксперт.

В свою очередь, глава Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что торговля спиртным повысит маржинальность АЗС. «Снятие запрета – это дополнительно 30-40 копеек на литр бензина», – полагает специалист. С этим мнением согласен и вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. По его словам, в условиях, когда большую часть года АЗС продают топливо в убыток, это будет подспорьем для бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

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