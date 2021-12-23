Цена на грузоперевозки в России подскочит на четверть в наступающем году

Грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении стоимости транспортных услуг на 15-25%. Об этом сообщили в Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс».

По данным ассоциации, уведомления о повышении цен отправили более 80% членов организации. Участники рынка связывают рост стоимости с удорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин. Но одна из основных причин – увеличение цены дизеля за год на 16-19%, на него приходится половина затрат грузоперевозчиков, пишут «Известия».

При этом ассоциация обращалась к президенту РФ, в Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой повлиять на рост стоимости топлива. Дизтопливо на АЗС подскочило в цене во всех регионах России за год в среднем на 9 рублей за литр.

Вслед за ценами на топливо и транспортными расходами растет и стоимость всех товаров на полках магазинов. Грузоперевозчики предложили запретить экспорт нефтепродуктов за рубеж, пока не насытится внутренний рынок. Среди инициатив в том числе и разработка программы поддержки автоперевозчиков, выделение субсидий и дотаций отрасли, а также отмена акциза на топливо.

Москва, Зоя Осколкова

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