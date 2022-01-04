В Казахстане могут ввести ограничения на продажу газового моторного топлива

Крупнейшая сеть АЗС Казахстана Qazaq Oil собирается ввести лимиты на отпуск сжиженного газа для физических лиц, – сообщает пресс-служба Qazaq Oil.

«Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физ. лицам. В тоже время, возросший спрос на сжиженный газ не повлияет на обязательства перед корпоративными клиентами, для которых газ реализуется по талонам и топливным картам в рамках установленной цены», – сообщили в компании Qazaq Oil.

Сообщается, что компания ожидает поставки дополнительного объема газа после 10-12 января. Цены на топливо составят 85-90 тенге, как было озвучено министром энергетики Нурланом Ногаевым.

Напомним, 2 января жители городов Жанаозен и Актау Мангистуанской области Казахстана вышли на улицы, протестуя против резкого повышения цен на топливо. 3 января казахстанскими силовиками был оцеплен центр города Алматы. По словам демонстрантов стоимость газа с 1 января возросла до 120 тенге. Жители потребовали снизить цены до 60 тенге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям» в соответствии с законом о мирных собраниях

Также президент Казахстана сообщил, что в Актау приступила к работе правительственная комиссия, где с воскресенья проходят несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ,

В Twitter во вторник, 4 января, Токаев написал: «В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу».

Нур-Султан, Иван Бабурин

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