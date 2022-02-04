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Пятница, 4 февраля 2022, 13:22 мск

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За год в России из-за высоких цен на продукты наказали 690 человек

За прошлый год в России 690 должностных лиц привлекли к ответственности за необоснованное завышение цен на продукты. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Ведомство ежедневно направляет поручения прокурорам регионов о проведении проверок там, где было замечено значительное повышение стоимости продовольствия. Данные предоставляет Росстат. Кроме того, прокуроры реагируют на обращения граждан по данному вопросу.

«В 2021 году прокурорами выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, за год было объявлено почти 2 тысячи предостережений руководителям торговых организаций в разных регионах страны. По мнению ведомства, в результате прокурорского вмешательства удалось добиться снижения цен на продукты питания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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