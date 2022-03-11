В России резко подорожали очки и контактные линзы

Поставщики контактных линз и оптики для изготовления очков повысили цены на 30-40%. Эта отрасль очень сильно зависит от импорта, соответственно, стоимость продукции растет вместе с курсом валют. Перейти на отечественный товар у россиян не получится, так как очки изготавливаются из зарубежных составляющих, а линзы вовсе не производятся в России.

По словам игроков рынка, некоторые поставщики подняли цены на 40%. Часть предприятий взяла паузу, чтобы сделать переоценку, другие сразу пересчитали стоимость, пишут «Известия». При этом линзы подорожали сразу, а оправы многие закупали в прошлом году по старому курсу, но в будущем цены на них вырастут.

Некоторые эксперты полагают, что после снижения волатильности рубля цены несколько выровняются, и магазины и поставщики проведут коррекцию – то есть конечное повышение стоимости будет не таким большим, каким представляется сейчас. Большинство игроков рынка сейчас жертвуют маржинальностью, «потому что понимают, что для потребителя такой рост цен будет шоковым». Однако долго это продолжаться не может, бизнес должен приносить доход, и даже самым стойким стоимость товара придется повысить.

Отечественные производители не способны заменить импорт. На контактные линзы и линзы для очков зарубежного производства в России приходится 99,9% и 95% продаж соответственно. Были попытки производить линзы и со стороны российских разработчиков этого товара, но до конечного продукта они так и не дошли. Поэтому прямо сейчас заменить подорожавшие товары на отечественные аналоги невозможно, их просто нет.

В свою очередь в ФАС напомнили, что цены на медицинские услуги и медизделия не подлежат государственному регулированию. Служба может повлиять на рынок только в том случае, если будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Россияне стремятся закупиться по старым ценам и приобретают сразу несколько упаковок контактных линз. Несмотря на ажиотажный спрос дефицита этого товара в России не наблюдается. Нехватки нет, так как нет проблем с логистикой. Хотя европейское логистическое плечо самое короткое и удобное, многие производства находятся и в Азии. К тому же рынок оптических линз держит большие склады в России, поэтому в ближайшее время проблем с поставками точно не будет.

Москва, Зоя Осколкова

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