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Пятница, 18 марта 2022, 09:11 мск

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В ожидании роста цен: в России резко выросли продажи презервативов

В России зафиксирован резкий рост спроса на презервативы. Потребители скупают средства барьерной контрацепции в ожидании повышения цен.

За неделю с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов увеличились по сравнению с прошлым годом на 17% в натуральном выражении (до 540,7 тысячи упаковок) и на 32% – в денежном (до 184,1 млн рублей). Об этом сообщает РБК по ссылкой на DSM Group.

Значительный рост продаж презервативов подтвердили в сети аптек «36,6» – они взлетели почти на 26%. В Ozon сообщили, что растет среднее количество изделий в заказе – наибольшей популярностью пользуются упаковки по 12, 18 и 30 штук. На Wildberries за две недели марта продажи выросли на 170% в годовом выражении.

Согласно результатам аудита NielsenIQ, за первую неделю марта продажи презервативов в денежном выражении выросли на 11,4%, в то время как средний показатель за последние 12 месяцев снижался почти на 4%.

По мнению аналитиков DSM Group, потребители скупают барьерную контрацепцию из-за опасений дальнейшего роста цен. Как отмечают участники рынка, закупочная стоимость барьерной контрацепции уже выросла на 20-50% из-за роста курса евро и доллара, что отразится на розничных ценах.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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