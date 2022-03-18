Рост цен до 40%: птицефабрики предупреждают о повышении стоимости яиц

Птицефабрики начали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в магазинах уже подорожали на 25%. Участники рынка ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40% из-за резкого взлета валютного курса, сообщает газета «Коммерсантъ».

Производители яиц на заседании совета директоров «Росптицесоюза» 14 марта приняли решение повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей из-за роста себестоимости, пишет издание со ссылкой на нескольких участников встречи.

В Минсельхозе России сообщили, что сейчас птицеводческая отрасль работает в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма. В ведомстве ожидают, что ситуация стабилизируется благодаря временному запрету экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.

Как отмечает газета, уже некоторые ритейлеры, в том числе X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»), начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца. В компании сообщили, что будут рассматривать обращения с точки зрения обоснованности повышения цен.

Обычно стоимость яиц растет в течение 3-4 недель перед Пасхой, но в этом году цены поднялись уже за полтора месяца перед христианским праздником, который отмечается в текущем году 24 апреля. По данным источника издания из числа ритейлеров, сейчас этот продукт стоит дороже на 15-25%. Он ожидает, что в ближайший месяц отпускные цены могут повыситься до 30-40%.

Источник газеты из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15-40% в зависимости от категории. Это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют, пояснил он. По данным Росптицесоюза, в структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%.

Между тем некоторые птицефабрики, опасаясь заметного сокращения спроса из-за роста цен на продукцию, решили поставлять яйца на бугорчатой подкладке по 30 штук. По их мнению, такая фасовка может удешевить продукцию.

Москва, Наталья Петрова

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