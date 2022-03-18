В союзе свиноводов рассказали о подорожании свинины в 2022 году

Себестоимость производства свинины в России может вырасти более чем на 20% в 2022 году. Такой прогноз дал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на отраслевой конференции ProMeat Industry 2022 в Белгороде.

По его словам, еще в 2019 году килограмм свинины в производстве стоил 65 рублей. К концу 2021 года стоимость выросла до 85 рублей, а в текущем году она увеличится до 100-105 рублей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом рост составит 23,5%.

Основной вклад в увеличение стоимости производства вносит рост цен на зерно. Кроме того, цифра растет вместе с курсом валют, так как отечественные свиноводы используют импортные ингредиенты – ветпрепараты, кормовые добавки и прочее.

«И фундаментальным фактором по-прежнему остается цена на зерно. Мы исходим из того, что если уж государство начало ее регулировать, то оно должно продолжать ее удерживать хотя бы от резких всплесков», – заявил Ковалев.

Несмотря на внешние факторы, объемы производства свинины в России будут и дальше расти, отметил специалист. По его прогнозам, в ближайшие два года свиноводы нарастят объемы выпущенной продукции на 5%.

Москва, Зоя Осколкова

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