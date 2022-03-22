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Вторник, 22 марта 2022, 10:20 мск

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Не ушли, но подорожали: Nestle и Unilever предупредили о росте цен до 40-45%

Швейцарская компания Nestle предупредила о повышении цен на свою продукцию в России с 1 апреля. Подорожают кофе, какао, детское питание, готовые завтраки и шоколад. Торговые сети получили информацию о росте цен от производителя 15 марта.

Стоимость кафе и кофейных напитков Nescafe поднимется до 40%, Dolce Gusto и Starbucks – до 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на уведомление Nestle, адресованное ретейлерам. Детское питание (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) вырастет в цене на 20-30%, какао и напитки Nesquik подорожают от 20% до 25%. Стоимость готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) вырастет на 20-30%, шоколадная продукция подорожает до 25%.

В компании объяснили повышение цен тем, что рыночная ситуация серьезно изменилась, начались логистические сложности при поставках продукции, сырья и упаковки, растет их стоимость. Кроме того, на себестоимость продуктов повлияло резкое удешевление рубля в первые недели марта, отметил производитель.

О подорожании продукции также объявил один из мировых лидеров на рынке продуктов и бытовой химии компания Unilever (Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и др.). Цены вырастут на 10-45%. Причины – ослабление рубля, а также рост затрат на логистику, сырье и упаковку.

Ранее торговые сети получили письма о подорожании с апреля продукции от Coca-Cola, PepsiCo и Procter & Gamble до 40%.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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