В России хотят ввести регулирование цен на рыбу

Росрыболовство обсуждает возможность введения госрегулирования цен в рыбной отрасли в виде фиксации стоимость в рознице. Ранее контроль цен уже применяли к другим продуктам. В результате возникла спекулятивная скупка для дальнейшей перепродажи. Игроки рыбного рынка не видят смысла в жестком давлении. По их словам, из-за санкций экспорт рыбы может сократиться, а внутренние цены стабилизируются.

Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло, пишет «Коммерсант». Тогда была достигнута договоренность между производителями и торговыми сетями, что цена сахара в рознице не превысит 46 рублей, а подсолнечного масла – 110 рублей. Переговоры контролировались Минпромторгом и Минсельхозом.

Рыба уже сильно подорожала, так сейчас оптовая стоимость, например, минтая составляет 120-130 рублей за 1 кг, в то время как две недели назад – 90 рублей. На стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены. Дело в том, что в последний месяц российская рыба на внешних рынках подорожала на 40%, поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать ее на внешние рынки. При этом переработчики не могут повысить внутри страны цены соразмерно экспортным, рыба не будет пользоваться спросом на фоне увеличения трат на другие товары из-за роста инфляции.

Игроки рыбного рынка видят смысл фиксации цен только по социальным позициям – на сельдь и скумбрию. Далеко не все понимают, как будет работать этот механизм, ведь рыба – продукт не первой необходимости. К тому же есть такие виды, которые ориентированы на экспорт, но их достаточно и на внутреннем рынке, например, тот же минтай.

В Информационном агентстве по рыболовству считают, что в 2021 году экспорт российской рыбы в физическом объеме уже упал на 9%, до 2,04 млн тонн. Сейчас велика вероятность усиления этой тенденции после запрета США на поставки рыбы из РФ. Часть объема будет переориентирована на внутренний рынок. Безусловно, компании попытаются продавать по ценам на внешних рынках, но избыточность предложения в итоге стабилизирует стоимость без соглашений.

В свою очередь в ритейле напомнили, что госрегулирование цен на сахар ни к чему хорошему не привело: его стоимость выросла для промышленных потребителей, а в последние недели наблюдается спекулятивная скупка в торговых сетях для перепродажи. Ситуация может повториться и на рыбном рынке.

Москва, Зоя Осколкова

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