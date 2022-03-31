российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 марта 2022, 11:44 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В России резко подорожала упаковка готовой еды

Рестораны, производители еды и торговые сети получили предупреждение о росте цен на упаковку для готовых блюд. В некоторых случаях картонные коробки, одноразовые контейнеры и пластиковые крышечки подорожали на 50%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже начала проверку.

Об увеличении стоимости упаковки сообщили сети общественного питания «Шоколадница», «Якитория», супермаркеты «Азбука Вкуса» и другие. В обращениях к компаниям производители упаковочного материала сообщили, что вынуждены повысить цены на продукцию из-за роста ее себестоимости: значительно подорожали полимерные материалы, добавки, красители, пишут «Известия».

Проблемы коснулись всех типов упаковки – из пластика, картона, бумаги, пленки, рассказали представители бизнеса. Теперь одни производители готовой еды запасаются впрок. Другие – ищут более бюджетные аналоги упаковочных товаров.

ФАС уже запросила у крупнейших производителей картона информацию, необходимую для анализа его обоснованности. Если будет выявлено нарушение антимонопольного законодательства и установление экономически необоснованных цен, то ведомство незамедлительно примет меры реагирования и будет пресекать недобросовестные практики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Экс-глава «Победы» спрогнозировал двукратный рост цен на авиабилеты: «Это еще не потолок» / «Цены выросли, но они скорректируются», – профессор УрГЭУ о последствиях санкций / ФАС назвала условия борьбы с ажиотажным спросом / ФАС начала антимонопольное расследование против крупнейшего производителя сахара / По решению Беглова цены в школьных столовых Петербурга выросли сразу на 14% / Книги в России подорожали из-за роста цен на бумагу и краски / ФАС выявила сговор по наценке на сахар в Кузбассе / УФАС запретило производителю туалетной бумаги говорить о повышении цен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Рост цен,