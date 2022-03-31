В России резко подорожала упаковка готовой еды

Рестораны, производители еды и торговые сети получили предупреждение о росте цен на упаковку для готовых блюд. В некоторых случаях картонные коробки, одноразовые контейнеры и пластиковые крышечки подорожали на 50%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже начала проверку.

Об увеличении стоимости упаковки сообщили сети общественного питания «Шоколадница», «Якитория», супермаркеты «Азбука Вкуса» и другие. В обращениях к компаниям производители упаковочного материала сообщили, что вынуждены повысить цены на продукцию из-за роста ее себестоимости: значительно подорожали полимерные материалы, добавки, красители, пишут «Известия».

Проблемы коснулись всех типов упаковки – из пластика, картона, бумаги, пленки, рассказали представители бизнеса. Теперь одни производители готовой еды запасаются впрок. Другие – ищут более бюджетные аналоги упаковочных товаров.

ФАС уже запросила у крупнейших производителей картона информацию, необходимую для анализа его обоснованности. Если будет выявлено нарушение антимонопольного законодательства и установление экономически необоснованных цен, то ведомство незамедлительно примет меры реагирования и будет пресекать недобросовестные практики.

Москва, Зоя Осколкова

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