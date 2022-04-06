Покупатели стали часто жаловаться на неверные ценники в магазинах

Российские покупатели стали чаще жаловаться на ценники в магазинах. Зачастую настоящая стоимость становится известна только на кассе во время оплаты. Об этом сообщает газета «Известия».

В Роспотребнадзор в период с 14 по 25 марта поступило более 1 тысячи жалоб от россиян относительно разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что пробивается на кассе. О том, что в последний месяц они стали чаще сталкиваться с подобными инцидентами, сообщили изданию и сами покупатели.

Более того, некоторые магазины вывешивают информацию о том, что указанные на витрине цены могут быть не актуальными, и предлагают узнавать точную стоимость у продавца. Оказалось, что подобные объявления незаконны.

В соответствии с Гражданским кодексом, ценник является публичной офертой, и продавец должен продать товар по заявленной на нем стоимости. Несоответствие действительной стоимости с той, что указана на ценнике – это административное правонарушение. За что продавцу может грозить штраф в размере 3-5 тысяч рублей, а директору торговой точки – до 30 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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