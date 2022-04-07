Себестоимость обедов в школах России выросла почти на 20%

Себестоимость обедов в школьных столовых выросла на 18% из-за роста цен на продукты. Об этом сообщил Отраслевой союз развития социального питания.

«По СанПину у нас есть определенный список продуктов, который ребенок должен получать в рамках школьного завтрака и обеда. Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам, в среднем по России, стоимость продуктов в школьной тарелке с начала года выросла на 18%», – рассказал «Известиям» исполнительный директор Союза Тимофей Фионов.

По результатам мониторинга было установлено, что больше всего выросла цена какао (на 52%), сахара (на 49%), овощей (на 47%). Фрукты подорожали на 26%, мука – на 22%. Наименьший рост стоимости наблюдается у кисломолочных продуктов (2%), печенья и кондитерских изделий (6%), рыбы 6%), макарон (6%) и соков (7%).

Некоторые регионы уже проиндексировали цены на школьное питание. Среди них Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области, Красноярский край. Горячее питание для учеников младших классов останется бесплатным. Однако родителям школьников старших и средних классов придется платить за питание больше, предупреждает Фионов.

В свою очередь в Министерстве просвещения добавили, что рисков финансирования питания для младшеклассников до конца учебного года не ожидается. Мониторинг в части предоставления питания поставлен министерством на особый контроль для возможности оперативного реагирования в случае изменения ситуации, в том числе и с ценообразованием.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»