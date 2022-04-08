Мировые цены на продукты взлетели до рекордного уровня

Мировые цены на продовольственные товары достигли рекордного уровня за всю историю. Об этом свидетельствуют данные Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В документе отражены помесячные изменения международных цен на базовые виды продовольствия. В марте индекс ФАО достиг отметки 159,3, что на 12,6 п. п. выше, чем в феврале, но уже в феврале этот показатель был самого высокого уровня с момента введения индекса в 1990 году. Мартовский показатель оказался на 33,6% выше, чем он был в марте 2021 года.

На 17,1 п. п. вырос индекс на зерновые, что обусловлено значительным повышением цен на пшеницу и все крупное зерно, отмечается в исследовании. Только стоимость пшеницы выросла за месяц на 19,7 п. п. До рекордных показателей подскочили цены и на кукурузу, ячмень и сорго.

Это обусловлено главным образом конфликтом на Украине. В последние три года на долю России и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы.

Индекс растительных масел вырос на 23,2 п. п., сахара – на 6,7 пункта по сравнению с февралем и более чем на 20 процентных пунктов с марта 2021 года.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»