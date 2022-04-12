В России хотят ввести госрегулирование наценок на товары в рознице

В России предложили меры по борьбе с необоснованно завышающими цены торговыми сетями. С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Свои идеи он описал в обращении на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Депутат получает много жалоб на необоснованный рост розничных цен на различные группы товаров. Так значительно повысилась стоимость бытовой техники, электроники и отдельных наименований продовольственных товаров, передает RT.

При этом, по мнению народного избранника, рост цен обоснован далеко не для всех товарных категорий. Повышение стоимости товаров российского производства, которые не связаны с импортным сектором или валютными колебаниями, можно объяснить лишь «недобросовестными действиями» части российского бизнеса и сетевых магазинов.

Крупник предложил ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые систематически необоснованно завышают их стоимость, а также игнорируют требования надзорных органов.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении принципа государственного регулирования наценок на розничные товары в тех сетевых и иных крупных ретейлерах, которые систематически игнорируют требования надзорных органов о необоснованном завышении стоимости, создавая искусственный дефицит и нервную обстановку на потребительском рынке страны», – говорится в обращении.

Москва, Зоя Осколкова

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