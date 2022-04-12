В России вырастут цены на сантехнику

Керамическая плитка и сантехника могут подорожать в ближайшее время. Дело в том, что поставки сырья из Европы сильно сократились, а закуп тех же материалов в Азии обходится значительно дороже. Об этом завил генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун.

По его словам, уже сейчас ощущаются сложности с качественным каолином (белая глина), пятностойкой глазурью и светложгущейся глиной, которые поставлялись из европейских стран. Российским производителям придется закупать товары в Азии, что будет намного дороже. Например, привезти каолин из Китая получится в десять раз дороже, пишет РИА «Новости».

Из-за дорогого сырья цены на готовый товар подскочат в среднем на 30%, прогнозирует эксперт. В первую очередь подорожает дорогостоящая керамическая плитка и премиальная сантехника, в том числе дизайнерских моделей.

«Помимо сокращения объемов производства, вырастут и цены на выпускаемую продукцию. По итогам первого квартала керамическая плитка и санфаянс уже подорожали на 35-40% по отношению к среднегодовым показателям 2021 года. В ближайшие три месяца цены могут вырасти еще на 25-30%", – предупредил Ковтун.

Москва, Зоя Осколкова

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