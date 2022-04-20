В России резко выросла стоимость похорон

В России с конца февраля растет стоимость мемориальных услуг. Так похороны уже подорожали почти на треть из-за роста цен на необходимое оборудование и транспорт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Спрос на услуги по благоустройству могил и мемориальные услуги в целом по стране с начала апреля рухнул на 80%, что нехарактерно для периода перед Пасхой. Ситуация сравнима с 2020 годом, когда из-за пандемии кладбища во многих регионах были полностью закрыты.

На падение спроса повлиял резкий рост стоимости ритуальных услуг. Например, гранит для изготовления надгробных плит вырос в цене на 30%. Дело в том, что на рынке наблюдается дефицит гранита. В связи с этим похоронные компании изначально договариваются с клиентом о цене, в которую заложена одна стоимость материала, а получают его существенно дороже и работают себе в убыток.

В ритуальной сфере подорожали не только мемориальные услуги. Похороны выросли в цене на 30% с конца февраля. Такая динамика обусловлена удорожанием составляющих – дерева для гробов и логистики. При этом физические объемы рынка начинают сжиматься, так как после резкого роста смертности в 2020-2021 годах она начала снижаться.

Тем временем, из-за падения доходов населения в последние годы покупательная способность в сфере ритуальных услуг также планомерно снижается, отмечает член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев. Поэтому все, что можно сделать самостоятельно, например привести в порядок могилу, близкие усопших будут делать сами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»