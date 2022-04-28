Всемирный банк спрогнозировал рекордно высокие цены на сырье и продовольствие

Всемирный банк предупредил о крупнейшем с 1970-х годов ценовом кризисе. По данным аналитиков, рекордно высокие цены на сырье и продовольствие сохранятся в мире до 2024 года. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на официальном сайте ВБ.

«Ситуация на Украине нанесла серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления таким образом, что цены останутся на исторически высоком уровне до конца 2024 года», – говорится в документе.

Рост стоимости энергоносителей стал максимальным со времен нефтяного кризиса 1973 года. По прогнозам экспертов ВБ, цены на топливо в нынешнем году увеличатся более чем в полтора раза. В частности, газ должен подорожать вдвое, уголь – на 80%. Прогнозируемая на 2022 год средняя цена нефти марки Brent –100 долларов за баррель, а на 2023-й – 92 доллара.

Согласно прогнозу цены на неэнергетические товары вырастут на 20%. Наибольший рост ожидается в тех категориях товаров, экспортерами которых выступают Россия и Украина. Речь идет, например, о пшенице, которая подорожает на 40%. Подскочат цены и на сельскохозяйственные культуры из-за увеличения стоимости удобрений.

Металлы в 2022 году прибавят в цене в среднем 16%. Поскольку Россия играет существенную роль в поставках никеля и алюминия, их стоимость поднимется на 52% и 38% соответственно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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