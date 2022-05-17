В России резко подскочили цены на унитазы

В России выросла стоимость сантехники. При этом наибольшее подорожание наблюдается в сегменте эконом – цены подскочили на унитазы, раковины и инсталляции. В то же время в классе премиум образовалась нехватка сантехнических изделий.

Рост стоимости сантехники в России по отдельным позициям за февраль-апрель составил до 70%, сообщает РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex. В эконом-классе такая ситуация сложилась из-за того, что китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и поднимают цены.

В сегменте премиум цены выросли не так значительно – на 5-25%. Несмотря на менее выраженное удорожание, в премиальном сегменте наблюдается куда больший дефицит, чем в сегменте эконом: в частности, свою деятельность на территории России ограничили такие компании, как Hansgrohe, Axor, Duravit, Villeroy & Boch, Geberit и Grohe.

На 30-70% выросла стоимость душевых кабин, ванных и комплектующих для них, а также душевого оборудования экономсегмента. То же самое в премиуме подорожало на 10-25%. Аксессуары для санузлов (дозаторы, диспенсеры, держатели и прочее) выросли в цене на 40% (эконом) и на 20% (премиум).

Важными факторами, которые оказывают влияние на стоимость конечного продукта, являются сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья. В этой связи возврат курса рубля к докризисным показателям уже не играет главной роли.

Москва, Зоя Осколкова

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