Атака на бюджет: эксперт оценил громкое заявление общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса

Заявление общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой о необходимости полностью отказаться от блокировки счетов при неуплате налогов с требованием «убрать руки с горла предпринимателя» вызвало негативную реакцию в экспертном сообществе.

В частности, известный политолог Алексей Мухин считает, что таким образом общественный бизнес-омбудсмен просто опять пытается атаковать власти. В своем телеграм-канале эксперт пояснил, что заявление Татуловой может означать, что «она не в теме».

РИА «Новый День» приводит публикацию Мухина полностью:

Фигура Первая. Лирическая

Анастасия Татулова в очередной раз атакует бюджет.

Последний креатив завел ее до самого простого для нее решения – запретить взыскивать налоги. Ну и заодно конечно, как она выражается, «блокировать» счета.

Всё, шах и мат. Теперь платить налоги – не конституционная обязанность, а добровольное дело. Платим кто хочет и сколько может. Видимо, дальше следующие шаги. Раз в бюджете нет денег, каждый теперь сам защищается, сам лечится, сам решает, учиться или нет. Пенсии, конечно, никто не платит – «надо было копить». А дальше анархия и каменный век. Теперь истинная цель защитницы бизнеса понятна. Она просто хочет развалить наше государство.

А теперь по делу. Налог – всегда и везде был обязательным платежом, а не пожертвованием. Это источник существования государства, его финансовый базис. Есть еще простая убедительная фраза: налоги – это плата за возможность жить в цивилизованном обществе. Представьте себе дивный новый мир, в котором можно просто не заплатить налог и понимать, что от этого ничего не изменится. Взыскать же налог нельзя. Итог будет простой – если налог платить не обязательно, это уже не налог и платить его никто не будет.

Почему именно в нашей стране и именно сейчас нужно отменить налоги, Анастасия не объясняет, как всегда замещая аргументы громкими эпитетами про «горло предпринимателя».

Любое государство обязано собирать налоги – источник финансирования общественных нужд и социальных затрат. И каждый, платя налоги, должен быть уверен в справедливости – то есть в солидарности всех остальных в таком финансировании. Если кто-то платит, а кто-то может не платить, это не просто незаконно – это обман всех добросовестных налогоплательщиков.

Ну а вообще если детально разобрать, что ставит «омбудсмен» в вину налоговикам и чего хочет?

Первое – налоговики с учетом возможных трудностей у бизнеса в связи с санкционным давлением перестали приостанавливать операции по счетам за неуплату налогов, но недостаточно – оставили себе лазейку чтобы всё-таки воздействовать на тех, кто умышленно уклоняется от уплаты налогов.

Второе – налоговики пошли еще дальше и хотят перестать приостанавливать операции по счетам даже если были выявлены нарушения по результатам проверки – но претензия та же – надо делать это по всем, даже тем, кто выводит активы и оставляет для уплаты налогов пустую оболочку юридического лица.

Третье – претензия к самому институту приостановки операций по счетам. Заметьте – не к нарушениям закона при таком приостановлении, здесь, видимо, фактуру не удалось найти вообще, а вообще к такому праву.

Четвертое – коронный номер – запретить «списывать», «выставлять инкассо», то есть действительно перевести налог в разряд подаяния. Комментарии излишни.

Пятое – не может заплатить – дайте рассрочку. При этом, если государство, по мнению Анастасии, определяет умышленное уклонение «на глазок» и это плохо, то здесь такой принцип определения тех, кому давать рассрочку, видимо, вполне подходит.

По первому и второму вопросам претензии довольно неприкрыто показывают – то, что делает государство, для омбудсмена плохо по определению. То, что налоговики и в 2020 и в 2022 году, не дожидаясь законодательных решений, отказались от своих прав подавать на банкротство компаний, отказались применять самую действенную для платежной дисциплины меру – приостановить операции по счетам в пределах суммы долга, согласились со снижением ставки пени в два раза и по сути с ее полным обнулением, как еще одним последствием мораторий на банкротство – это как? Конечно, плохо.

Третий вопрос и его именно такая постановка, помня желание Анастастии натянуть модную западную «cancel»-культуру на налогообложение, теперь тоже понятны.

Анастасия намеренно ничего не говорит про законность меры. Ничего не говорит о статистике и самой сути этой меры. Например, она не говорит, что так называемая «блокировка счета» никакая на самом деле не блокировка, а именно резервирование суммы налога для взыскания. Всё, что больше суммы долга можно расходовать без ограничений. Это понятная и логичная мера.

Фигура вторая. Печальная.

Если ее не будет, взыскание становится максимально трудным, а подчас и невозможным. Инкассовое поручение можно выставить только на один счет, чтобы избежать двойного взыскания. А значит чтобы не платить налоги нужно просто вести операции на других счетах, при необходимости открывая всё новые и новые.

А что с цифрами?

Анализ платежной дисциплины в периоды самоограничений налоговиков говорит сам за себя – что в первом квартале 2022 года, что в первом полугодии 2020 года колоссально растет долг. Доля неуплаченных сумм вырастает в 10-12 раз. Проводимые опросы подтверждают именно эту причину неуплаты с указанием на наличие денежных средств, но желание оставить их/использовать для других целей указывают должники. При этом маркеров неплатежеспособности пока не выявили сопоставимых негативных тенденций в платежеспособности ЮЛ и ИП по РФ. Финансовый результат в целом за первый квартал 2022 года почти не отличается от такого же периода прошлого года. В пределах статистической погрешности и динамика роста исполнительных производств и публикаций о намерении банкротить компании. А долг в бюджет вырос за март сразу на 300 млрд. рублей.

Вывод здесь прост – тотальный отказ от применения приостановки создаст максимальную угрозу стабильности бюджета, т.к. фактически исключает мотивацию к самостоятельному исполнению обязанности налогоплательщиками и создает направленность на «кредитование» за счет бюджета.

А еще возрастет уровень криминализации при использовании схемы открытия новых счетов для сокрытия денежных средств за счет которых должно производиться взыскание (ст. 199.2 УК РФ), что в долгосрочной перспективе не снижает, а повышает угрозы для бизнеса.

А почему Анастасия не подтверждает цифрами тезисы о «руках на горле» предпринимателей. Потому что не получится. ФНС за последние годы делала очень серьезные вещи для минимизации приостановки счетов в банках для обеспечения взыскания, а также на ускоряла и упрощала процедуры отмены уже принятых решений.

Показатель снижения количества таких приостановок включен в качестве KPI в ведомственную программу цифровой трансформации ФНС России.

Есть одна простая, но потрясающая цифра – в прошлом году (2021 год) количество приостановлений операций было в 2 раза меньше, чем 2 года назад.

Налоговики теперь не взыскивают малоценные долги – до 3000 рублей. Они автоматизировали зачеты и уточнения, чтобы не доводить до взыскания, если при недоимке есть и переплата – в отчетности цифра проведенных зачетов увеличилась на 30%.

А еще сейчас в личном кабинете налогоплательщика и по электронным каналам связи налоговики помимо официальных требований постоянно информируют о рисках приостановления операций по счетам. Введена даже возможность СМС-информирования о долге.

Может быть, Анастасия опирается на международный опыт, так любимые ею западные практики? Опять нет. Абсолютно все налоговые администрации взыскивают налоги, а не смиренно ждут, захочет ли кто-то расплатиться по долгам. Везде есть и взыскание со счетов и их блокировки. Уплата налогов везде обязательна, а неуплата общественно порицается и серьезно наказывается.

Ну и может быть есть истина в упреке о неприменении отсрочек и рассрочек?

Опять обратимся к цифрам. Отчетность налоговиков показывает, что в 2020-2021 годах сумма рассроченных налоговых платежей превысила 115 млрд. рублей – это в два раза больше, чем за предыдущие 5 лет вместе взятые.

А кому давать рассрочку и как измерить нуждаемость решает закон, а не каждый по собственному разумению или разумению Анастасии. Это и обстоятельства непреодолимой силы, и недофинансирования, и трудности с сезонным производством, и самое популярное основание – угроза банкротства. Есть даже особое основание для тех, у кого были найдены недоимки при проверках. На сайте налоговой мы нашли даже специальный сервис-гид по этому клиентскому пути (https://www.nalog.gov.ru/rn77/rnp/). Опубликовано сообщение о создании антикризисной площадки по урегулированию долга. Может быть Анастасия имеет претензии к этому процессу, к основаниям для рассрочки? Нет. Она не в теме. Она просто против.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»