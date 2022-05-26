Соль в России рекордно подорожала с 2006 года

Росстат зафиксировал рекордное за 16 лет подорожание соли. В Минпромторге рост цен связывают с ажиотажным спросом в начале весны, затем продажи вышли на обычный уровень. Игроки солевого рынка видят причины в росте стоимости импортного сырья и упаковки.

По данным Росстата, в марте этого года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года – с 13,8 до 17,07 рубля. В апреле социально значимый продукт подорожал год к году еще более сильно – почти на 32%: с 13,9 до 18,3 рубля за 1 кг, пишет РБК. Таким образом, цены на соль росли быстрее уровня продовольственной инфляции, который в марте составил 18% год к году, в апреле – на 20,5%.

Это самый резкий рост стоимости со времен так называемого «соляного кризиса» 2006 года. Тогда в феврале соль подорожала по сравнению с предыдущим месяцем в среднем сразу на 58% из-за слухов о прекращении поставок с Украины. В то время на долю украинской соли приходилось 40% российского рынка. Месячные запасы соли в некоторых регионах скупили за несколько дней, торговые сети вводили ограничения на продажу в одни руки.

С тех пор таких резких скачков цен не наблюдалось. Даже после того, как в 2016 году Россия запретила поставки соли из стран, поддержавших антироссийские санкции после присоединения Крыма, средняя стоимость менялась незначительно.

В Минпромторге связывают подорожание с повышенным спросом, который наблюдался в конце февраля – марте 2022 года. Люди закупились впрок, а сейчас продажи таких товаров находятся на обычном уровне. В министерстве заверили, что «соль в достаточном количестве присутствует на полках».

В свою очередь в «Руспродсоюзе», куда входит более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, связывают резкое подорожание соли этой весной, в частности, с тем, что Росстат фиксирует скачок цен прежде всего на импортную соль, которая в основном представлена в магазинах. Средняя розничная цена российской соли – самая низкая в мире, тогда как в ЕС минимальная цена в два раза выше. У розничных сетей почти нет прямых контрактов с отечественными соледобытчиками, они предпочитают закупать товар у фасовщиков, работающих на импортном сырье.

Вместе с тем, российская соль также дорожает, поскольку на стоимости пачки недорогого отечественного продукта рост цен на логистику и упаковку сказывается сильнее, чем в других странах. Кроме того, упаковочная и фасовочная техника также закупаются за рубежом, так как в России необходимого оборудования не производят.

Москва, Зоя Осколкова

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