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Понедельник, 30 мая 2022, 10:49 мск

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Половина россиян ждут роста расходов на продукты

Каждый второй житель России прогнозирует увеличение трат на продовольствие. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Технологии доверия».

49% респондентов считают, что их ежедневные расходы на продукты питания вырастут в ближайшее время. Лишь каждый десятый (10%) полагает, что траты на еду сократятся. Еще 39% опрошенных ожидают, что их расходы на продовольственные товары не изменятся, передает «Интерфакс».

Аналитики считают, что в первую очередь россияне сократят траты на электронную и бытовую технику. Это связано с ростом цен из-за товарных дефицитов и ограничений на импорт, что заставляет потребителей в целом отказываться от покупок этой категории.

Подавляющее большинство (97%) российских покупателей предпочитают приобретать продукты офлайн. Наиболее важными факторами при выборе магазина остаются наличие промоакций, а также удобное расположение.

Тем временем, наблюдается и рост числа покупателей, предпочитающих заказывать продукты онлайн. «Тренды на возрастающую роль онлайн-канала при сохранении популярности физических магазинов, а также на сокращение необязательных расходов мы наблюдали еще в 2021 году. В то время как текущий рынок требует от розничных продавцов быстрой адаптации, эти потребительские тенденции сохраняются, и ярким примером является ускорение онлайн-продаж продуктов питания», – отмечает консультант Мартайн Пейтерс.

По его мнению, ритейлеры быстро отреагировали на текущие рыночные изменения, хотя многие решения по реорганизации бизнеса, ассортименту и коммуникациям с клиентами еще предстоит принять.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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