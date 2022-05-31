Великобритания собирается вскрыть свое крупнейшее газовое хранилище

Британские власти и компания Centrica рассматривают возможность распаковки крупнейшего хранилища природного газа на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Начать забор топлива в зимний период предлагается из хранилища Rough, которое было запечатано последние пять лет. В нем находится порядка 70% всего объема газа, хранящегося в британских ПХГ.

«На фоне преступного вторжения России на Украину разумно рассматривать все возможные варианты для обеспечения безопасности поставок газа, включая будущее газового хранилища, если это потребуется», – заявил представитель правительства Великобритании.

Предположительно, опустевшие емкости можно будет использовать для хранения водорода.

Лондон, Зоя Осколкова

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