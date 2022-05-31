российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 мая 2022, 16:23 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Великобритания собирается вскрыть свое крупнейшее газовое хранилище

Британские власти и компания Centrica рассматривают возможность распаковки крупнейшего хранилища природного газа на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Начать забор топлива в зимний период предлагается из хранилища Rough, которое было запечатано последние пять лет. В нем находится порядка 70% всего объема газа, хранящегося в британских ПХГ.

«На фоне преступного вторжения России на Украину разумно рассматривать все возможные варианты для обеспечения безопасности поставок газа, включая будущее газового хранилища, если это потребуется», – заявил представитель правительства Великобритании.

Предположительно, опустевшие емкости можно будет использовать для хранения водорода.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Венгрия добилась санкционного исключения / ЕС отложил на полгода эмбарго на нефть из России / Bloomberg: Россия лишится 22 млрд долларов дохода после эмбарго ЕС на нефть / Глава МВД Сербии: Решение Белграда отстраниться от антироссийской истерики пользуется уважением / Россия и Сербия согласовали поставки газа на три года вперед / Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти / Сербия и Венгрия заключили газовое соглашение / ЕК передумала вводить эмбарго на российскую нефть

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Нефть и газ,