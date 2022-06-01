России грозит дефицит тюльпанов из-за санкций

Ассоциация «Теплицы России» обеспокоена возможным исчезновением тюльпанов. Дело в том, что луковицы цветов не попали в перечень товаров параллельного импорта.

Ассоциация обратилась в Минпромторг с просьбой расширить список товаров параллельного импорта, добавив в него посадочный материал для луковичных растений (тюльпаны, лилии, нарциссы, гиацинты и прочие). В настоящее время в перечень входят черенки растений и саженцы роз, но луковицы цветов, которые всегда на 100% были импортными, в России не производят.

В основном материал поставляли из Голландии, Германии, Франции и Италии, пишет «Российская газета». При этом ввоз срезанных цветов из ЕС продолжается, хотя и есть сложности с логистикой. Резко повысилась стоимость перевозки из-за нарушения привычных путей доставки.

В свою очередь в Минпромторге рассказали, что вместе с другими ведомствами будут мониторить ситуацию с импортом и по необходимости добавлять или исключать те или иные позиции в перечень товаров параллельного импорта. Однако луковицы цветов – это поле деятельности Минсельхоза, а там высказались против применения этого механизма для сельхозпродукции и еды, опасаясь увеличения контрафакта.

Москва, Зоя Осколкова

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