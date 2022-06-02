В США рассказали, как Россия может обойти нефтяные санкции ЕС

У России есть как минимум два способа обойти частичное нефтяное эмбарго, введенное Евросоюзом. В ответ на санкции Москва может заняться поиском покупателей для своей нефти или сократить добычу, чтобы сохранить высокие цены. Действия России будут иметь глобальные экономические последствия – если только не вмешается ОПЕК. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков.

Руководство ЕС в понедельник, 30 мая, договорилось к концу 2022 года ввести эмбарго на поставки 90% российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций в ответ на военную спецоперацию на Украине. «Очевидно, что за реакцией России следует внимательно следить», – прокомментировала глава отдела глобальной сырьевой стратегии RBC Capital Markets Хелима Крофт.

По данным Международного энергетического агентства, Россия является третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии и вторым по величине экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии.

«То, что происходит сейчас, изменит торговлю нефтью и природным газом в будущем. Цены на нефть не снизятся в ближайшее время, а последствия российских санкций будут ощущаться еще несколько лет», – заявил профессор Школы бизнеса Университета Джорджа Вашингтона Хоссейн Аскари. По его мнению, США надо было применить сильные упреждающие санкции против России и «быть более жесткими с производителями нефти ОПЕК в вопросе увеличения нефтедобычи».

Поиск новых покупателей

На мировые цены на нефть будет влиять то, сможет ли Россия продать подпадающую под санкции нефть и какое количество она сможет продать. Примерно 36% импорта нефти ЕС приходится на Россию.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва будет искать других покупателей своей нефти.

«Найдут ли эти баррели покупателей в Индии, Китае и Турции, может зависеть от того, решит ли ЕС в конечном итоге нацелиться на услуги по доставке и страхованию и решат ли США ввести вторичные санкции, подобные иранским», – отметила Крофт.

У Москвы уже есть два покупателя нефти: Китай и Индия. Страны покупают российскую нефть со скидкой, и, как отмечают отраслевые наблюдатели, эта тенденция продолжится.

Хотя Индия традиционно импортирует очень мало сырой нефти из России – всего от 2% до 5% в год. Однако, по данным наблюдателей за этим рынком, ее закупки резко выросли в последние месяцы.

По данным аналитической компании Kpler, Индия в марте приобрела 11 млн баррелей в марте, а в апреле эта цифра подскочила до 27 млн и в мае составила 21 млн. Это резко контрастирует с 12 млн баррелей, которые Индия купила в России за весь прошлый год.

Китай уже был крупнейшим покупателем российской нефти, но его закупки нефти также выросли. По оценке Kpler, с марта по май он купил 14,5 млн баррелей – в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Сокращение нефтедобычи

Россия также может сократить добычу и экспорт сырой нефти, чтобы смягчить удар по своим финансам. В воскресенье вице-президент российской нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что страна должна сократить добычу нефти на 30%, чтобы поднять цены и избежать продажи своих баррелей со скидкой.

«Официальные лица в Вашингтоне выразили обеспокоенность тем, что Москва может предпринять шаги, направленные на то, чтобы отменить планомерное свертывание деятельности в конце года, сократив экспорт летом, чтобы нанести максимальный экономический ущерб Европе и проверить коллективную решимость государств-членов защищать Украину», – сказала Крофт.

Эксперт добавила, что, учитывая «тревожно низкие» запасы и нехватку перерабатывающих мощностей, превентивные действия России этим летом могут иметь очень разрушительные последствия для экономики.

«Мы считаем, что Россия компенсирует влияние более низких объемов экспорта в этом году посредством более высоких цена», – написал во вторник экономист по сырьевым товарам из Capital Economics Эдвард Гарднер. Он прогнозирует, что добыча и экспорт российской нефти могут упасть примерно на 20% к концу года.

В то время как нефть марки Urals, основная смесь нефти, которую Россия экспортирует, торгуется с дисконтом по отношению к мировым эталонам, в настоящее время она стоит 95 долларов за баррель, что, по словам Гарднера, все еще намного выше, чем год назад.

Но если добыча в России упадет, другие игроки могут вмешаться, чтобы помочь снизить цены. The Financial Times сообщила в четверг, 2 июня, со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России значительно упадет после санкций ЕС.

Альянс ОПЕК+, частью которого является Россия, должен провести свою ежемесячную встречу в четверг.

«Обманчивая» практика доставки

С начала российской спецоперации на Украине произошло 180 переходов прав собственности на суда от российских компаний к зарубежным. Такие данные приводит компания Windward, занимающаяся морскими перевозками. По ее сведениям, изменения владельцев российских судов, зарегистрированные за три последних месяца, составляют более половины от показателя за весь 2021 год.

По данным Windward, многие из российских судов были проданы фирмам, базирующимся в основном в Сингапуре, Турции, ОАЭ и Норвегии.

Москва, Наталья Петрова

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