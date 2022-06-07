В России заморожено около 17 млрд долларов западных компаний

По данным аналитиков, в России западные инвестбанки и компании держат не менее 17 млрд долларов. Однако вывести эти деньги никак не получится, так как Центробанк РФ запретил продавать российские ценные бумаги. Это вряд ли может повлиять на устойчивость западных инвесторов, так как по сравнению с общими активами их доля вложений в страну составляет не более нескольких процентов.

В России есть капиталы у 12 крупнейших западных инвестбанков и компаний, пишут «Известия». Вложения JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, Bank of America, UBS, Citi Group в суверенные российские еврооблигации и корпоративные бумаги эмитентов РФ оцениваются в 17 млрд долларов. State Street Corporation и HSBC – в своих документах не сообщают об инвестициях в РФ.

В феврале Банк России в ответ на санкции Запада ввел запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами, а также ограничил вывод ими средств из российской финансовой системы. По сути, ограничения на вывод капитала обнулили стоимость российских активов, принадлежащих иностранцам, говорят эксперты.

Впрочем, потеря инвестиций в РФ не станет трагедией для западных компаний. У большинства из них под управлением находится такой объем активов, что замороженные в России средства составляют не более 1%. Если бы был реальный риск банкротства западных инвестбанков, то американские регуляторы не добивались бы так активно дефолта России, а дали бы Минфину РФ возможность рассчитываться по внешнему долгу и дальше.

Москва, Зоя Осколкова

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