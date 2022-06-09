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Четверг, 9 июня 2022, 11:55 мск

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Первая японская компания полностью прекратила бизнес в России

Японская станкостроительная компания DMG Mori Co. полностью ушла из России. Это первый крупный производитель из Японии, закрывший бизнес на российском рынке. Об этом сообщает газета Asahi Shimbun.

Компания закрыла завод в Ульяновске, в результате работы лишились около 200 сотрудников. В Москве были уволены около 70 работников, занятых в сфере продаж и услуг компании.

Дело в том, что продукция DMG Mori Co. подлежит строгому международному экспортному контролю, поскольку ее можно использовать для производства вооружений. «Мы должны выполнять санкционные решения правительств Японии, Германии, США и других стран и следовать правилам», – сообщили в компании.

Отмечается, что уход из России не окажет значительного влияния на устойчивость DMG Mori Co. Продажи компании на российском рынке составляли около 2% от общего объема.

Стоит отметить, что другие японские производители, такие как Toyota Motor Corp., приостановили свою деятельность, но пока не закрыли бизнес в России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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